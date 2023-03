Auch Maximilian Trotte, Student an der TU Dresden und Mitglied im Studierendenrat und bei den Jusos, hat am Mittwoch versucht, seinen Antrag zu stellen. Zur Anmeldung auf dem Portal sei eine BundID nötig, erzählt er MDR SACHSEN. Die habe er schon im Vorhinein beantragt, in der Nacht zum Mittwoch sei dann noch ein Pin von der Uni sowie ein Code aus dem Studienportal gekommen. All das werde zu Registrierung benötigt.