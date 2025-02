In der von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eingebrachten aktuellen Debatte betonte Grünen-Abgeordneter Thomas Löser, dass die Energiewende auf Erfolgskurs sei: "Die Zahlen sprechen hier eine klare Sprache: Ausbaurekord bei Solaranlagen und Stromspeichern im Jahr 2024, Industriestrompreise auf dem Niveau von 2016/17, ein Rekordanteil von erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung im Jahr 2024." Ministerpräsidenten Michael Kretschmer warf Löser vor, dass dieser die Energiewende und damit den Standort Sachsen unaufhörlich schlechtrede.

Die Gesellschaft ist nicht mehr bereit, die Energiewende mit der Brechstange zu ertragen. [...] Die Kosten für Fernwärme sind um 80 Prozent gestiegen, das will ich dem Endverbraucher nicht mehr vermitteln.

Welche konkreten Handlungen die CDU-Fraktion aus diesen Worten ableiten will, führte Ina Klemm nicht weiter aus.

Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) bekräftigte allerdings, dass auch die neue Minderheitsregierung an den bisherigen Klimazielen festhalten werde. Darauf habe man sich im Koalitionsvertrag verständigt, so Panter.



So bekenne sich die Regierung zum Kohleausstieg 2038, Planungen für erneuerbare Energien sollten weiter erleichtert werden, außerdem ein Ausbauprogramm für Photovoltaik-Anlagen für Landesflächen aufgelegt werden. "Mehr als 80 sächsische Unternehmen fordern den entschlossenen Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist definitiv zum Standortfaktor geworden. Nicht zuletzt die Ansiedlung von TSMC hat das gezeigt", sagte Dirk Panter.