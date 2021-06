Engagements gegen Rechts Denn sie wissen, wo du wohnst

In Leipzig klingelt Friedas Telefon. Obwohl sie inzwischen in der Großstadt lebt und studiert, engagiert sie sich immer noch in ihrer ostsächsischen Heimat. Auch sie möchte ihren vollen Namen nicht nennen. Aufgewachsen ist sie in Bischofswerda, engagiert hat sie sich im nahe gelegenen Bautzen. Sie ist Mitglied einer Jugendgruppe der Linken. Nicht, weil sie in der Partei sein will, sondern weil sie hier ein Mindestmaß an Schutz erhält.

"Es gab massiven psychischen und physischen Druck gegen unsere Gruppe", erzählt sie. Die vollständigen Namen wurden an Häuser gesprüht mit Sätzen wie "Wir kriegen dich" oder auch "Antifaschwein". 2016 und 2017 kommt es auch zu tätlichen Angriffen. "Das ging von Prellungen über Kieferbrüche", so Frieda. Einige aus der Gruppe müssen ins Krankenhaus. "Sie haben uns auch abends vor dem Parteibüro aufgelauert", sagt sie. "Egal wo wir hingegangen sind, wir wussten, dass sie permanent hinter uns laufen."

Obwohl sie Bautzen als schöne Stadt empfindet, kann Frieda nicht ohne Bauchschmerzen in die Stadt fahren.

Diese Gefühle verfolgen sie bis heute. "Meine Freunde in Leipzig nennen es scherzhaft den 'Bautzner Schritt', wenn ich abends durch die Straßen laufe", erzählt Frieda. Instinktiv läuft sie nachts schneller, um an ihr Ziel zu kommen. Ein Überbleibsel aus ihrer Heimat. Sie habe viel aus der Zeit verdrängt. "Ich erzähle diese Geschichten, als ob sie nicht mir passiert wären." Nach Bautzen fährt sie nur in Ausnahmefällen. "Es ist bis heute der unangenehmste Ort, den ich kenne", sagt Frieda. Das sei schade, da es eigentlich ein schöner Ort sei.

Sobald ich nach Bautzen komme, erhöht sich mein Puls und ich schaue mich permanent um. Frieda

Auch von Leipzig aus engagiert sie sich weiter für ihre ostsächsische Heimat. Gemeinsam mit anderen gründet sie im letzten Jahr die Gruppe "Keep together". "Ich glaube, Demonstrationen sind eine Aktionsform, mit der man nicht an die ostsächsische Bevölkerung rankommt", sagt Frieda. Deswegen hat ihre Gruppe eine Graffittiaktion, ein Filmprojekt mit anderen Aktiven und eine Kino-Sommer-Tour durch mehrere ostsächsische Städte initiiert.

"Wenn wir es nicht machen, macht es niemand"

Das Gefühl aufgeben zu wollen, bekommt sie ungefähr alle sechs Monate. "Aber man ist dann relativ schnell wieder bei dem Gedanken 'Wenn wir es nicht machen, macht es niemand'", sagt Frieda. "Du musst es machen, wenn du möchtest, dass sich politisch etwas ändert." Obwohl die physische Bedrohung in Bautzen ihrer Meinung nach abgenommen hat, sieht sei weiterhin Gefahren. Diese gingen zum Beispiel auf politischer Ebene von der AfD im Stadtrat aus.

Andreas Heilsberg kennt Probleme wie die aus Plauen, Limbach-Oberfrohna und Bautzen nur aus Erzählungen. Er lebt und engagiert sich seit 2019 in Schwarzenberg im Erzgebirge. Anfang 2021 gründet er "Aufstehen gegen Rassismus Erzgebirge", organisiert Demonstrationen und Infostände. Unter anderem im Mai in Zwönitz, nachdem es dort bei den sogenannten Corona-Spaziergängen zu Übergriffen auf die Polizei gekommen ist.

Bevor es Heilsberg nach Schwarzenberg gezogen hat, lebt er in Stollberg, wo es hin und wieder verbale Auseinandersetzungen gibt. "Aber in Schwarzenberg lebt es sich ziemlich entspannt", so Heilsberg. "Die meisten Leute sind sehr bemüht um den Ruf von Schwarzenberg." Außerdem leiste der Bürgermeister gute Arbeit, versucht sich Heilsberg an einer Erklärung.

In Freiberg kommt es zu einem Treffen mit Zoe, Tim und Mike von einer antifaschistischen Gruppe. Auch sie wollen lieber anonym bleiben, auch wenn es in ihrer Stadt nach eigener Einschätzung kaum eine Bedrohungslage gibt. Das Treffen findet persönlich in einer entspannten Atmosphäre auf ihrem ausgebauten Dachboden statt. "In Freiberg haben wir einen Platz an der Sonne", erzählen sie. Organisierte rechte Gruppen gebe es eher im Umland, zum Beispiel "Zusammenrücken in Mitteldeutschland".

"Montagsspaziergang" gegen die Corona-Maßnahmen in Freiberg am 31. Mai 2021

Allerdings gebe es auch in Freiberg Gegenwind für antifaschistisches Engagement. "Der Gegenwind kommt nicht nur von extremen rechten, sondern von den konservativen Kräften", sagt Maik. Außerdem säßen viele Vertreter der AfD im Freiberger Stadtrat. Grund genug für die Gruppe, sich in ihrer Stadt zu engagieren.



Sie organisieren Demonstrationen oder auch Aktionen wie das "Abschirmen" von AfD-Wahlständen. Bisher hält sich die Gruppe eher bedeckt. Nach außen sei nicht bekannt, wer zum Beispiel Anmelder einer Demo sei. "Wir wollen noch was erreichen", sagt Maik. "Da wird es nicht ausbleiben, in die Öffentlichkeit zu gehen."

Zuzug von Rechtsextremen nach Sachsen Die Gleichgültigkeit vieler Menschen gegenüber

Rechtsextremisten macht Sachsen aus Sicht des sächsischen Verfassungsschutzes zum Sammelort für Neonazis. "Es lässt sich zunehmend eine innerdeutsche Migration von Rechtsextremisten nach Sachsen beobachten - beispielsweise aus Nordrhein-Westfalen", sagte Behördenleiter Dirk-Martin Christian. Dabei spielen demnach auch andere Faktoren eine Rolle: "Preiswerte Immobilien, auf dem Land auch eine gewisse Form von Abgeschiedenheit, eine gute Arbeitsmarktsituation sowie moderne Infrastruktur."



Das eigentliche Problem scheine aber zu sein, dass "sich vielfach nicht mehr von politischen Extremisten distanziert" wird. Das zeige sich etwa bei Demonstrationen gegen die Corona-Politik. "Den sonstigen Protest-Teilnehmern ist es inzwischen offenbar egal, dass sie zusammen mit Rechtsextremisten demonstrieren." Die mangelnde

Abgrenzung vom Rechtsextremismus sei eine ernstzunehmende Gefahr. Kein Verfassungsschutz könne dieses Problem lösen. Deutsche Presseagentur

Obwohl alle Befragten verschiedene Erfahrungen mit ihrem Engagement gegen Rechts gemacht haben, sind sie sich einig, dass zumindest der Ton rauher wird. Und auch das fehlende Vertrauen in die Polizei eint die Aktiven. Paul zeigt zum Beispiel nur Sachen an, die auch für eine Versicherung von Belang sind. Jeden, der schreiend vor dem Haus steht, anzuzeigen sei Zeitverschwendung. Es passiere sowieso nichts.

"Die Morddrohung, die ich bekommen habe, wurde von der Polizei als Nachbarschaftsstreit verharmlost", erzählt Doritta Korte aus Plauen. "Und die anoymen Schreiben seien ja nicht so schlimm. Ich würde darin ja nicht schlimm beleidigt." Ähnliche Erfahrungen hat auch Frieda in ihrer Zeit in Bautzen gemacht. "Die Übergriffe der Rechten auf uns wurden als Streit unter Jugendlichen verharmlost", sagt sie. Der politische Kontext sei immer ignoriert worden. "Und oft wurden wir, die Opfer waren, von der Polizei wie Täter behandelt." Außerdem erzählen alle, dass es mehr Engagierte in ihren Städten bräuchte. "Wir sind zu wenige", so Korte.

Sorge über "Montagsspaziergänge"