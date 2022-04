Kommentar "Wöller hat Vorwürfe der Vetternwirtschaft nicht glaubhaft ausgeräumt"

Mit so vielen echten oder vermeintlichen Skandalen lässt sich sachliche Politik nicht mehr machen. Ministerpräsident Kretschmer bemüht sich nun, mit der Entlassung von Roland Wöller selbst Führungsstärke zu zeigen und vor den für ihn und die CDU so wichtigen Landratswahlen in das Innenressort Ruhe hineinzubringen.