Personalentscheidung Sachsens Innenminister Wöller steht vor Entlassung

Hauptinhalt

In der vergangenen Woche gab es viel Kritik an Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) aufgrund von Personalentscheidungen. Außerdem kamen weitere Skandale der Elite-Polizisten des MEK ans Licht. Nun soll laut Medienberichten Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) die Konsequenz ziehen und Wöller am Freitag aus seinem Amt entlassen.