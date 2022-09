Dabei geht es den Ländern finanziell zurzeit vergleichsweise gut, denn die Steuereinnahmen sprudeln. Nach Angaben des Finanzministeriums betrugen in Sachsen die Steuereinnahmen bis August dieses Jahres fast elf Milliarden Euro. Das sind zwei Milliarden mehr als im Vorjahreszeitraum und damit Rekordeinnahmen, die den Ländern in den anstehenden Verhandlungen mit dem Bund etwas Wind aus den Segeln nehmen könnten. Dennoch sei die Verhandlungsposition der Länder insgesamt eine starke, meint Katja Rietzel vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung. "So Themen, die hier im Entlastungspaket anstehen – Einkommenssteuer, Umsatzsteuer – das sind alles Themen, wo der Bundesrat mitentscheidet. Insofern kann der Bund auch nicht an den Ländern vorbei. Also, klar, wenn der Bund was beschließt, dann muss er die Länder auch mit ins Boot holen."