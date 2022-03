Schlemper rechnet in den nächsten Tagen mit Informationen der Bundesregierung. "Dann werden wir die Fahrgäste informieren, wie das in Zukunft erfolgt, ob es das Ticket am Automaten gibt oder an Servicestellen." Im Grundsatz begrüße der VVO die Entscheidung, weil der ÖPNV gestärkt werde. Die konkrete Umsetzung werde nun mit allen Beteiligten abgestimmt. "Der Verkehrsverbund Oberelbe und die zwölf Verkehrsunternehmen im Verbund werden sich mit dem Freistaat Sachsen verständigen, um die Rahmenbedingungen zur Umsetzung zu erörtern."