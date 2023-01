Alle Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse erhalten in Sachsen mit den Halbjahresinformationen ihre Bildungsempfehlung (2023 ist das am 10. Februar). Im Anschluss daran können sie sich gemeinsam mit ihren Eltern an einer weiterführenden Schule anmelden. Grundsätzlich empfiehlt das Kultusministerium, bei der Anmeldung alternativ gewünschte Gymnasien beziehungsweise Oberschulen anzugeben.



Wunsch Gymnasium - Bildungsempfehlung Gymnasium

Hat ein Kind eine Empfehlung für ein Gymnasium bekommen, kann es sich an einem Gymnasium seiner Wahl anmelden (2023 bis zum 3. März). In manchen Fällen kann es vorkommen, dass die Bildungsempfehlung erst zum Ende des Schuljahres ausgegeben wird. Zum Beispiel dann, wenn bei einem Kind im zweiten Halbjahr der vierten Klasse noch eine erhebliche Leistungssteigerung zu erwarten ist. Dementsprechend verschiebt sich auch die Anmeldung am Gymnasium. Weitere Infos dazu finden Sie hier.



Wunsch Gymnasium - Bildungsempfehlung Oberschule

Schulkinder, die eine Empfehlung für die Oberschule bekommen haben, aber dennoch auf ein Gymnasium gehen wollen, müssen an einer sogenannten schriftlichen Leistungserhebung teilnehmen. Abgefragt werden Themen in den Bereichen Deutsch, Mathematik und Sachkunde. Für diesen Test muss das Schulkind am Gymnasium seiner Wahl sowie an einer Oberschule vorab angemeldet werden. Anmeldefrist ist auch hier 2023 der 3. März. Die Prüfung findet vier Tage später statt, mit einem möglichen Nachtermin eine Woche darauf. Zusätzlich wird mit den Eltern und Schulkindern ein verpflichtendes Gespräch geführt. Darf das Kind auf das Gymnasium gehen, muss die Anmeldung bis zum 6. April erfolgen. Weitere Infos dazu finden Sie hier.



Wunsch Oberschule - Bildungsempfehlung Gymnasium

Kinder mit einer Bildungsempfehlung für ein Gymnasium, die aber lieber auf eine Oberschule gehen wollen, müssen sich ebenfalls bis zum 3. März an der entsprechenden Schule anmelden. Ob die Anmeldung geklappt hat, erfahren die Familien 2023 am 26. Mai. Weitere Infos dazu finden Sie hier.



Wunsch Oberschule - Bildungsempfehlung Oberschule

Auch hier müssen sich die Schulkinder und Eltern bis zum 3. März 2023 an der entsprechenden Schule anmelden. Die Bestätigung gibt es am 26. Mai. Weitere Infos dazu finden Sie hier.

