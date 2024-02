Clevere Nachnutzung, wenn Verkauf misslingt

Andere Immobilien sind so marode, dass an Sicherung kaum mehr zu denken ist. Hier bleibt nur der Abriss. Oberacher nennt einen bereits 2012 ererbten Vierseitenhof in Großweitzschen mit 9.000 Quadratmeter Land als Beispiel. Das Grundstück ließ sich weder verkaufen noch sinnvoll nutzen. Deshalb wurde es an die Ökoflächenagentur des Freistaats übergeben. "Diese Ökoflächenagentur hat dort eine grüne Wiese mit demnächst Obstbaumbewuchs daraus gemacht. Dadurch kann man Ökopunkte generieren." Denn die Ökopunkte spülen Geld in die Kasse des Freistaats.

Außergewöhnliches Erbe: Tantiemen der Schriftstellerin

Ein außergewöhnliches Erbe hat der Freistaat mit dem Nachlass von Hildegard Maria Rauchfuß-Zoppeck angetreten. Sie starb im Jahr 2000 in Leipzig. Die Schriftstellerin hat den Text des Titels "Am Fenster" der DDR-Band City geschrieben. Der Freistaat streicht bis heute die Tantiemen ein. Zumindest noch, denn Erben-Ermittlungsbüros haben sich in die Spur gemacht. Findet sich ein Erbe, müsste das Land alle Einnahmen der vergangenen Jahre wieder auszahlen.