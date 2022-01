Der Freistaat verdient am City-Lied "Am Fenster". Wie es dazu kommt? Die in Breslau geborene deutsche Schriftstellerin Hildegard Maria Rauchfuß verfasste 1970 in einem Gedichtband den entsprechenden Text. Diesen verwendete später die Kultband City für ihr gleichnamiges Lied, das ein Klassiker der DDR-Rockmusik werden sollte.

Als Rauchfuß im Jahr 2000 in Leipzig starb, erbte der Freistaat Sachsen den Nachlass der Lyrikerin und damit auch Rechte an dem Liedtext. Durch Tantiemen und Lizenzgebühren seien im vergangenen Jahr damit rund 10.000 Euro in die sächsische Staatskasse geflossen, teilte das Finanzministerium in Dresden mit.

Der Staat als Erbe, nicht immer ein Gewinner

Solche "Fiskalerbschaften" kommen immer dann ins Spiel, wenn ein Mensch keine Verwandten oder Partner hat oder diese die Erbschaft ausgeschlagen wird. Laut dem Ministerium hat Sachsen im vergangenen Jahr 1.111 Fiskalerbschaften erhalten, pro Jahr seien es meist zwischen 1.100 und 1.200.

Große Gewinne mache das Land mit den Erbschaften unterm Strich aber nicht. So sei der Nachlass in vielen Fällen wenig werthaltig bis wertlos. "In etwa 20 Prozent der Fälle erbt der Freistaat Immobilien - Häuser, Garagen, Kleingärten oder auch Gasthöfe, die meist überschuldet sind. Die Kosten für Unterhaltung oder Entsorgung der Erbschaften sind meist höher als das, was durch eine Veräußerung zu erzielen ist“, so das Ministerium. Dazu zählten nicht selten auch Schulden, alte Autos oder vermüllte Wohnungen. Erbe bedeutet nicht immer Gewinn. Der Freistaat nahm im Jahr 2020 knapp 4,8 Millionen Euro ein, Nachlassabwicklung und die Personalkosten dafür kosteten in Summe knapp 4,1 Millionen Euro - unterm Strich ein Gewinn von 700.000 Euro. Bildrechte: imago/blickwinkel

Von den 2020 eingenommenen Erbschaften in Höhe von 4,78 Millionen Euro, habe der Freistaat 2,35 Millionen Euro für die Nachlassabwicklung sowie Kosten für die Sicherung von Immobilien ausgeben müssen. Dazu kämen 1,7 Millionen Euro Personalkosten bei der Nachlassabwicklung. Letztlich sei das Ziel, beim Thema Fiskalerbschaften eine "schwarze Null" zu halten.

Doch es gibt laut Finanzministerium auch immer wieder besondere Schätze unter den Nachlässen. Zum Beispiel eine Villa im 40er-Jahre-Stil inklusive eines Oldtimers und einer umfangreichen Sammlung an Schellackplatten, dem Vorläufer der heute Vinylschallplatte.

Es sei auch schon vorgekommen, dass eine Immobilie sogar in den Staatsbesitz zurückgekehrt ist, zum Beispiel als der Freistaat eine ererbte Immobilie veräußert hatte und schließlich deren Käufer starb und erneut nur der Staat als Erbe blieb.