Als "eine der prägendsten Persönlichkeiten Sachsens" würdigte der grüne Vize-Ministerpräsident Wolfram Günther den am Donnerstagabend Verstorbenen. "Mit seinem kulturellen und gesellschaftspolitischen Engagement und nicht zuletzt mit seinen frühen Gedanken zur Nachhaltigkeit hinterlässt er Bleibendes", so der Politiker. Günther bezog sich auch darauf, wie er in den Jahren 2001 und 2002 als Rechtsreferendar in der Staatskanzlei in einem spannenden Umfeld für Biedenkopf gearbeitet habe.

Für den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist der frühere sächsische Ministerpräsident ein "Symbol der inneren Einheit" Deutschlands. "Zusammen mit vielen Menschen in unserem Land blicke ich in diesen Stunden dankbar auf seine großen Verdienste um das Zusammenwachsen von Ost und West", schrieb Steinmeier in einem vom Bundespräsidialamt veröffentlichten Kondolenzschreiben an Biedenkopfs Witwe Ingrid Biedenkopf. Steinmeier schrieb, Biedenkopf habe Politik und Wissenschaft in beeindruckender Weise zu verbinden gewusst. "Als Modernisierer hat er die Volkspartei CDU und die Reformfähigkeit Deutschlands gestärkt." Für ihn werde der Name Biedenkopf immer mit dem politischen Aufbruch in Deutschland nach der Wiedervereinigung verbunden bleiben.

In seiner Zeit als Ministerpräsident des Freistaates Sachsen ist es ihm auf beeindruckende Weise gelungen, Reformen voranzutreiben und gleichzeitig die sächsische Tradition zu pflegen. Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Aufbauleistung des gestorbenen früheren sächsischen Ministerpräsidenten gewürdigt. "Es ist ein Glück, dass er sich 1990 für den Freistaat Sachsen in die Verantwortung nehmen ließ", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin in der Bundespressekonferenz.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) erklärte: "Mit Kurt Biedenkopf verliert unser Land einen seiner klügsten politischen Köpfe, einen weitsichtigen Gestalter und charismatischen Christdemokraten." Er habe bereits in den siebziger Jahren eine Reform des Rentensystems angemahnt und sei in der achtziger Jahren für die ökologische Erneuerung der Marktwirtschaft eingetreten.