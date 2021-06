In Sachsen gilt der Mustererlass, auf den sich die Innenminister von Bund und Ländern geeinigt haben, bereits seit Anfang Juni. Auf Nachfrage von MDR SACHSEN teilte das Sächsische Innenministerium mit, dass der für die Innenministerkonferenz geschaffene Mustererlass bereits Ende Mai vom hiesigen Innenministerium aufgegriffen worden war. Mit Blick auf sächsische Vorschriften sei der Erlass konkretisiert worden und am 4. Juni in den Dienststellen und der Landesdirektion bekanntgemacht worden.