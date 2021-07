In Deutschland bieten immer weniger Ärztinnen und Ärzte Abtreibungen an. "Frauen in Deutschland haben das Bedürfnis nach einer besseren Versorgung abseits von Sanktionierungen und schwierigen Hürdenläufen", erklärte Ulrike Busch, Professorin für Familienplanung an der Hochschule Merseburg. Allein 1.250 Frauen seien 2018 zu einem Schwangerschaftsabbruch in die Niederlande gefahren. Dies könne an der Grenznähe liegen, aber auch zeigen, "dass Frauen respektvoll und ohne Stigmatisierung ihre Schwangerschaft abbrechen lassen wollen".