Die Staatsanwaltschaft Chemnitz ermittelt wegen des Verrats von Dienstgeheimnissen gegen einen Mitarbeiter der Landeskriminalamts Sachsen. Das bestätigte ein Sprecherin der Anklagebehörde MDR SACHSEN. Der LKA-Beamte Patrick H., der in der auf linksextreme Straftaten spezialisierten Soko Linx arbeitet, wird demnach verdächtigt, Dateien aus einem beschlagnahmten Mobiltelefon verschickt zu haben. Konkret ging es dabei um Ermittlungen der Soko Linx gegen den Leipziger Henry A.. Ihm wird vorgeworfen, im September 2019 an einem Angriff von Chemie Leipzig Fans auf rechte Anhänger des FC Lokomotive Leipzig beteiligt gewesen zu sein. Die Verdacht konnte Medienberichten zufolge aber bis heute nicht erhärtet werden und Henry A. bestreitet die Vorwürfe.

Das Landeskriminalamt steht trotz der Ermittlungen gegen seinen Mitarbeiter weiter hinter Patrick H.. Wie ein Sprecher der Behörde MDR SACHSEN sagte, gebe es derzeit keine dienstrechtlichen Konsequenzen gegen ihn. Das LKA Sachsen habe "vollstes Vertrauen" in seine Arbeit. Ob die Vorwürfe gegen den Beamten Bestand hätten, würden die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zeigen, so der Sprecher.

Auch im Fall Lina E., der derzeit vor dem Oberlandesgreicht Dresden verhandelt wird, ermittelt die Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen des Verrats von Dienstgeheimnissen, in diesem Fall gegen Unbekannt. Auch hier wurden Interna an das rechte Compact-Magazin weitergegeben. In dem Magazin erschienen unverpixelte Fotos von Lina E. aus den Ermittlungsakten sowie zum Teil die vollen Namen der Beschuldigten. Hat die Soko Linx des LKA etwas damit zu tun? Die Verteidiger von Lina E. haben den Verdacht. Die Interna könnten aber auch von anderen Prozess-Beteiligten aus den Akten weitergegeben worden sein, wie etwa von Anwälten der angegriffenen Rechtsextremen, Frank Hannig oder Martin Kohlmann. Beide sind nach MDR-Informationen in der rechten Szene vernetzt.