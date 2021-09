Das wechselhafte und regenreiche Wetter hat in Sachsen in diesem Jahr zu einer durchwachsenen Ernte geführt. Nach dem Erntebericht des Sächsischen Landesbauernverbands hat die Witterung erneut für große regionale Ertrags- und Qualitätsunterschiede gesorgt. Insgesamt ist dem sächsischen Agrarbericht zufolge eine etwas unterdurchschnittliche Ernte zu erwarten.

Der Präsident des Sächsischen Landesbauernverbands, Torsten Krawczyk, hat auf die zum Teil sehr schwierigen Erntebedingungen aufmerksam gemacht. "Eine lange, oft nervenaufreibende mehr als acht Wochen dauernde Erntezeit mit wenigen kurzen Erntezeitfenstern liegt hinter unseren sächsischen Landwirten." Dabei sei in den oberen Mittelgebirgslagen ist die Getreide- und Rapsernte bis zum heutigen Tag noch nicht abgeschlossen, so Krawczyk. "Wie in den vergangenen Jahren schon, zeigen sich auch die diesjährigen Erträge regional sehr differenziert." Daher werde die Ernte im Vergleich zum fünfjährigen Mittel leicht unterdurchschnittlich ausfallen. "Hier brachte nur die Wintergerste positive Ergebnisse. In den Spätdruschgebieten der Mittelgebirge gehen wir bei allen Kulturen von weit unterdurchschnittlichen Ergebnissen aus."