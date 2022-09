Unterdurchschnittlich - aber besser, als wegen der Trockenheit befürchtet: So hat Sachsens Bauernpräsident Torsten Krawczyk die diesjährige Getreideernte eingeordnet. Bei der Vorstellung der vorläufigen Erntebilanz am Mittwoch in Klingenberg sprach Krawczyk über den Getreideertrag in Sachsen, der laut Statistischem Bundesamt bei 66,3 Dezitonnen pro Hektar gelegen habe. Das seien rund drei Prozent unter dem fünfjährigen Durchschnitt.