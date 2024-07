Beim Obstbau Rüdiger in Dresden sieht es nicht viel besser aus . "Bei uns ist sehr viel erfroren", sagt Robert Rüdiger. "Bei den Erdbeeren hat nur die späte Sorte Malwina getragen. Aber nach in zwei Wochenenden war alles weg". Bei den restlichen Erdbeeren habe der Ausfall 100 Prozent betragen, bei Johannisbeeren 60 Prozent. Und auch bei den Kirschen verzeichnet Rüdiger einen Total-Ausfall. Hier am Südost-Rand von Dresden werde auch die diesjährige Apfel-Ernte mau ausfallen. An den Bäumen seien kaum Äpfel, sagt der Obstbaufachmann.

Auch der Betrieb von Albrecht Dreßler in Sobrigau südlich von Dresden hat mit dem kompletten Verlust der Ernte zu kämpfen. "Selbst meine Kollegen, die schon seit DDR-Zeiten in der Landwirtschaft tätig sind, haben so eine miese Saison noch nie erlebt." Den 23. April wird Dreßler nicht so schnell vergessen. "Es waren schon kleine Pflaumen an den Bäumen zu sehen. Aber am Morgen nach dieser Frostnacht waren die alle schwarz." Ein Totalverlust. Dreßler bewirtschaftet mit seiner Frau reichlich acht Hektar Land mit Pflaumen- und Apfelbäumen. Sonst hatte er zur Erntezeit immer noch zwei bis drei Erntehelfer. "Die brauchen wir in diesem Jahr nicht. Meine Frau wird wohl Arbeitslosengeld beantragen. Wir hoffen auf die nächste Saison. Es kann ja nur besser werden."