Illegale Grenzübertritte Erstaufnahmen für Flüchtlinge in Sachsen fast voll

Kaum ein Tag vergeht derzeit, an dem die Bundespolizei nicht an der sächsisch-polnischen Grenze illegale Flüchtlinge aufgreift. Erst am Mittwoch wurden 21 Migranten aus Syrien, dem Irak, Jordanien und der Türkei entdeckt. Sie wurden zur Dienststelle nach Ludwigsdorf gebracht. Seit August geht das so, sagte der Sprecher der Bundespolizei Marcel Pretzsch MDR SACHSEN. Im August und im September seien insgesamt 750 Migranten über die deutsch-polnische Grenze in Ostsachsen gekommen. Im Oktober seien es schon fast 600 gewesen. Die meisten von ihnen hätten die irakische Staatsbürgerschaft. Die Polizei habe zusätzliches Personal im Einsatz und führe intensive Stichproben an Grenzabschnitten durch.