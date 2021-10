Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen an der deutsch-polnischen Grenze in Ostsachsen erweitert die Landesregierung die Kapazitäten für die Erstaufnahme für Flüchtlinge. Darauf haben sich das sächsische Innenministerium und das Finanzministerium verständigt, wie die Sprecherin des Innenministeriums Silvaine Reiche MDR SACHSEN sagte. Danach sollen zwei Landeseinrichtungen zur Aufnahme von Asylbewerbern im Adalbert-Stifter-Weg in Chemnitz und in der Max-Liebermannstraße in Leipzig wieder aktiviert werden.

2.000 Plätze für Geflüchtete als Reserve

In den zwei Reserveeinrichtungen sollen insgesamt 450 Plätze bereitgestellt werden, in Chemnitz 250 und in Leipzig 200 Plätze. Außerdem sollen die Aufnahme-Kapazitäten in den bestehenden Einrichtungen bis Anfang Dezember um 750 Plätze erhöht werden. Auch früher genutzte Liegenschaften des Freistaates sollen dafür nach Angaben des Innenministeriums umgebaut und ertüchtigt werden, etwa in Dölzig oder Leipzig-Mockau.