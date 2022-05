Der sächsische DGB-Vorsitzende Markus Schlimbach hat auf der Mai-Kundgebung in Chemnitz mehr Einsatz für Zukunftsinvestitionen in Sachsen gefordert. Sachsen stehe vor großen Herausforderungen, die jetzt angegangen werden müssten, um den Freistaat auch für die nächsten Generationen lebenswert zu machen. Die stellvertretende Vorsitzende des DGB-Sachsen Daniela Kolbe hat auf der Mai-Kundgebung in Görlitz eine vorausschauende Politik für den Strukturwandel in Sachsen gefordert.

In Zwickau will sich ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Vereinen sowie Vertretern von Kultur und Kirche für Demokratie einsetzen. Unter anderem gibt es ein großes Mitmachfest mit Musik in der Innenstadt. Anlass ist ein angekündigter Aufmarsch der rechtsextremen Kleinpartei der III. Weg. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Zum Tag der Arbeit erinnern die Gewerkschaften heute an den Kampf für soziale Rechte und an aktuelle soziale Ungerechtigkeit. Allein in Sachsen beginnen zur Stunde Veranstaltungen in Borna, Weißwasser, Aue, Annaberg-Buchholz, Freiberg und Chemnitz. Die zentrale Kundgebung beginnt in Leipzig mit einem Fahrradkorso. Am Mittag sind dann Reden von Sachsens Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Dulig (SPD) und dem DGB-Bezirksvorsitzenden Markus Schlimbach geplant. Wichtige Themen seien in diesem Jahr die Folgen der digitalen Arbeitswelt und der Strukturwandel in den Kohlerevieren, erklärte der Gewerkschaftsbund.