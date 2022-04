Tag der Arbeit Gewerkschaften und Demonstrationen: Das ist am 1. Mai in Sachsen geplant

Nach zwei Jahren unter Corona-Bedingungen kann in Sachsen der 1. Mai in diesem Jahr fast ohne Einschränkungen stattfinden. Vielerorts rufen Bündnisse und Gewerkschaften zu Kundgebungen auf und erwarten dazu Tausende Menschen. Im Fokus stehen nicht nur Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit. Viele Organisatoren beschäftigen sich in diesem Jahr auch mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Besonders große Veranstaltungen sind in diesem Jahr in Zwickau und Leipzig zu erwarten.