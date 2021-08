Lehmanns Mitarbeiter Joachim Scholz hat viele Jahre mit dem Computer gearbeitet, der noch keinen Monitor hatte. Er erzählt: "Alles, was ausgegeben werden sollte – also die Ergebnisse, Zahlen und so weiter – gingen über Drucker. Da gab es eigentlich nur eine Primitivmöglichkeit, direkt an dem Gerät Ergebnisse auszudrucken und zwar auf einem Papierstreifen, wie das damals noch üblich war bei der Vermittlung von Telegrammen."