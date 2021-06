Im deutschlandweiten Vergleich ist Sachsen nach wie vor das Bundesland mit der niedrigsten Quote an Erstimpfungen. Wie das Robert-Koch-Institut am Sonnabend mitteilte, liegt der Wert im Freistaat derzeit bei 43 Prozent. In ganz Deutschland beträgt die Erstimpfquote demnach rund 48 Prozent. In den Bundesländern Bremen, Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen ist bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung mindestens einmal gegen Corona geimpft. In den aktuellen Zahlen des RKI sind alle Impfungen bis einschließlich Freitag berücksichtigt.