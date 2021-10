Die Uni Leipzig hat das Wintersemester mit Präsenzlehre begonnen, sagt aber: "Einige Veranstaltungen in einem Modul können auch komplett digital oder hybrid , also in Präsenz mit Zuschaltmöglichkeit, stattfinden. Vorlesungen mit hoher Belegungszahl werden überwiegend digital angeboten." Dass "ungefähr 40 Prozent" von Leonie Neumarks Veranstaltungen, Übungen und Praktika zum Beispiel, in Präsenz stattfinden, empfindet sie als "Privileg". Nachdem die junge Hessin in Frankenberg bei Marburg für ihr Abitur ein Jahr lang immer wieder im Homeschooling lernen musste, genießt sie jetzt den persönlichen Austausch und das Studentenleben in der neuen Dreier-WG - mit Hund.