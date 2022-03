In Sachsen sind im vergangenen Jahr 23 Menschen ertrunken. Das hat die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitgeteilt. Damit ertrank im Jahr 2021 ein Mensch mehr als im Vorjahr.

"Das größte Risiko besteht weiterhin in Seen und Flüssen", sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt - diese Gewässer würden selten oder nur eingeschränkt bewacht. Den Angaben zufolge ertranken in Sachsen von den 23 Personen elf in Seen und Teichen, acht in Flüssen. Die meisten Todesopfer wurden im Juni und Juli gezählt wurden.

Bei den Betrunkenen handelte es sich bis auf eine Person ausschließlich um Männer. So wurde im Juni 2021 ein vermisster Schwimmer in einer Kiesgrube am Rande von Dresden tot aufgefunden. Ebenfalls im Juni barg die Feuerwehr einen 20-Jährigen tot aus dem Kulkwitzer See bei Leipzig.

DLRG fordert mehr Schwimmkurse für Kinder