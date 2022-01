Joachim Ragnitz, Wirtschaftswissenschaftler vom ifo Institut Dresden. Bildrechte: ifo Institut

Der Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz vom ifo Institut Dresden sagt, das Durchschnittseinkommen in einer Region hänge ab von einer Reihe struktureller Faktoren: "Das ist natürlich zunächst einmal abhängig von der dortigen Branchenstruktur. Gibt es dort also viele Wirtschaftszweige, die sehr produktiv sind, sehr hohe Löhne zahlen können, dann zieht das natürlich auch das Lohnniveau in einer Region nach oben. Dann spielt natürlich auch eine Rolle, wie die Qualifikationsstruktur der Beschäftigten ist."