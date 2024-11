Gespart werde vor allem bei Bau- und Sanierungsvorhaben der Kirchgemeinden. Hier soll die Summe von 18 Millionen Euro in diesem Jahr auf knapp zwölf Millionen Euro sinken. Der neue Haushalt liegt dem Kirchenparlament (Synode) zum Beschluss vor. Das Gremium tagt noch bis Montag in Dresden in der Dresdner Dreikönigskirche. Zur sächsischen evangelischen Landeskirche gehören derzeit rund 592.000 Mitglieder in mehr als 300 Kirchgemeinden, Kirchgemeindebünden und Kirchspielen.