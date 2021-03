Sachsens evangelische Landessynode kommt am Freitag coronabedingt erstmals zu einer virtuellen Tagung zusammen. Die Synode der evangelischen Landeskirche diskutiert normalerweise bei der Frühjahrstagung vorwiegend inhaltliche Themen. Dieses Jahr muss mit etwas Verspätung durch die Corona-Pandemie über den Haushaltsplan für 2021 beraten werden.

Der evangelische Landesbischof Tobias Bilz wird bei der Synode seinen ersten Bericht vortragen. Er ist seit gut einem Jahr im Amt. Bildrechte: Evangelische Landeskirche Sachsen

Der Entwurf sieht in diesem Jahr Einnahmen und Ausgaben von knapp 225 Millionen Euro vor und weist eine mögliche Kreditaufnahme von maximal 5 Millionen Euro aus. Die Finanzen sind in der Regel Schwerpunkt der Herbsttagungen. In der Pandemie musste die im November 2020 geplante Tagung jedoch verschoben werden. Eine Online-Konferenz war zum damaligen Zeitpunkt aus rechtlichen und organisatorischen Gründen noch nicht möglich. Bis Samstagabend beraten die Mitglieder weitere Gesetze. Zuvor wird der erste Bericht von Landesbischofs Tobias Bilz erwartet.



Die eigentlich anstehende Frühjahrstagung musste weichen und wird im Juli nachgeholt.