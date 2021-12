Sachsen will stärker gegen Extremismus und Cyberkriminalität vorgehen. Wie das Justizministerium am Sonntag mitteilte, sollen dafür die Zentralstelle Extremismus Sachsen (ZESA) und die Zentralstelle für Cybercrime Sachen (ZCS) der Generalstaatsanwaltschaft personell aufgestockt werden.

Ein schlagkräftiger Rechtsstaat müsse sowohl im Bereich der IT als auch personell gut ausgestattet sein.

Nach Morddrohungen gegen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Kommunikationsdienst Telegram waren am Mittwoch die Wohnungen von fünf Männern einer Frau in Dresden sowie ein weiteres Objekt in Heidenau bei Dresden durchsucht worden. Dabei waren auch drei Armbrüste, Waffen und Waffenteile gefunden sowie Handys, Computer und Speichermedien sichergestellt worden. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Sprengstoffgesetz und das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.