Sachsen will mehr ausländische Fachkräfte in den Freistaat locken und so dem Arbeitskräftemangel begegnen. Das kündigte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig nach einer Kabinettssitzung am Dienstag an. Für die Unternehmen sei das eine Existenzfrage, so Dulig. Die Landesregierung habe dazu einen Maßnahmenplan auf den Weg gebracht.