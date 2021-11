Die sächsische Tourismusbranche startet eine neue Kampagne, um Personal zu finden. Dazu gehören unter anderem sogenannte Azubi-Dinner in Leipzig, Bautzen und Coswig sowie im Vogtland und im Erzgebirge. Darüber informierte am Freitag Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) bei der Vorstellung der Kampagne in Dresden.