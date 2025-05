Für 2.764 Schülerinnen und Schüler an Fachoberschulen in Sachsen beginnen an diesem Freitag die Abschlussprüfungen. Nach Angaben des Kultusministeriums legen zudem rund 329 Schülerinnen und Schüler zusätzlich die Prüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife ab.