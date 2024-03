In den letzten Wochen sind nach Polizeiangaben allein zwölf Jagdkanzeln im Moritzburger Wald stark beschädigt oder zerstört worden. Die Hochstände wurden dabei abgesägt, umgestoßen und beschmiert. Zu lesen war unter anderem in großen Buchstaben "Jäger jagen" oder "Mörder". An den Jagdkanzeln hatten die Unbekannten auch mehrfach den Schriftzug "Alf" hinterlassen, die Abkürzung für "Animal Liberation Front", was übersetzt soviel heißt wie "Tierbefreiungsfront". Die dezentrale Gruppe wird unter anderem vom Niedersächsischen Verfassungschutz als militant bezeichnet.