Fälschungssicher, im Scheckkartenformat und nur befristet gültig: Alle EU-Bürger brauchen eine neue Fahrerlaubnis. In Deutschland läuft der Umtausch nach Jahrgang der Fahrscheininhaberinnen und -inhaber gestaffelt geordnet ab.



Ob sich die Bürgerinnen und Bürger an die Vorgaben halten, darüber gibt es in den Kommunen keinen Überblick. Die Datensätze über Fahrerlaubnisse sind nicht mit den Meldedaten verknüpft. Bis zum Jahr 2033 läuft die Umtauschaktion. In zehn Jahren haben dann auch die DDR-Führerscheine endgültig ausgedient. Alle vor 1953 Geborene sind von der Umtauschpflicht zunächst ausgenommen. Sie benötigen erst eine neue Fahrerlaubnis, wenn sie im Alter von 80 Jahren sich entschließen, weiterhin selbst zu fahren.