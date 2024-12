Auch auf anderen Bahnstrecken in Sachsen kommt es derzeit zu erheblichen Einschränkungen. Nach einer Sonderprüfung wird die Brücke der B101 im Süden von Großenhain ab sofort für den Verkehr gesperrt. Das betrifft auch die Bahnverbindung Dresden-Berlin. Die Sperrung tritt laut Bahn am Mittwochabend in Kraft. Der Bahnverkehr wird über Priestewitz umgeleitet.