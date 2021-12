Wenig Änderungen Fahrplanwechsel bei der Eisenbahn: Neue S-Bahn und neuer ICE ab Dresden

Am Sonntag ist Fahrplanwechsel der Eisenbahnen in Europa. In Sachsen halten sich die Änderungen in Grenzen. Aus der RB-Linie zwischen Dresden und Kamenz wird eine neue S-Bahn-Linie. Dort wechselt der Betreiber. Im Fernverkehr kommt es zu vorübergehenden Einschränkungen nach Budapest und Graz. Der IC Dresden - Westland wird durch einen ICE Dresden - Hamburg ersetzt. Ab Leipzig geht es neu ganzjährig umsteigefrei nach Warnemünde.