In Sachsen sind in den vergangenen Tagen drei Radfahrer und eine Radfahrerin tödlich verunglückt. Die Unfälle in der Dresdner Region, im Vogtland und in Leipzig ereigneten sich auf unterschiedliche Weise, wie aus den Berichten der Polizei am Dienstag hervorging.

In Leipzig stürzte am Montagmorgen ein 24 Jahre alter E-Bike-Fahrer an einer Brückenbaustelle in eine Baugrube. Dabei zog er sich laut Polizei so schwere Verletzungen zu, dass er später im Krankenhaus starb. Der Mann sei auf einem Gehweg gefahren, wo sich die Baugrube befand.



In Dresden-Trachau kam ebenfalls am Montagmorgen eine 81 Jahre Fahrradfahrerin ums Leben. Sie war aus zunächst unbekannten Gründen gestürzt und erlag ihren schweren Verletzungen. Die Polizei sucht zu diesem und dem Unfall in Leipzig Zeugen. In dieser Baugrube in Leipzig kam der 24 Jahre alte Radfahrer ums Leben. Bildrechte: Christian Grube

Radfahrer in Coswig fährt gegen Autotür

Ein weiterer Radfahrer ist nach einem Unfall in Coswig vor wenigen Tagen im Krankenhaus gestorben. Der Mann war gegen eine Autotür geprallt, die kurz vor ihm geöffnet worden war. Dabei zog sich der 54-Jährige schwerste Verletzungen zu, an denen er nun starb. In Schöneck im Vogtland war zudem in der Nacht zum Sonntag ein Radfahrer auf einer abschüssigen Straße gestürzt. Der 43-Jährige erlitt Kopfverletzungen und starb am Unfallort.

2.400 Verstöße bei Kontrollen in Dresden

Radfahren in Dresden sicherer zu machen, das war auch Hintergrund von zweiwöchigen Kontrollen der Polizei in der Landeshauptstadt. Wie die Polizei mitteilte, hat sie bei zweiwöchigen Schwerpunktkontrollen insgesamt 2.400 Verstöße registriert. Dabei stoppte sie 530 Radfahrer, die verbotetenerweise auf dem Gehweg furen und 133, die rote Ampeln überführen. Die meisten Verstöße habe es dort gegeben, wo Radfahrer keine geeigneten oder umwegfreien Radverkehrsanlagen vorfinden, sagte Dresdens Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne). Einige Radfahrer wurden auch mit Handys am Ohr erwischt.

