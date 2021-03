Fahrradklimatest Der Fahrradklimatest ist die größte Umfrage zum Fahrradklima weltweit. Er umfasst 32 Fragen und wird seit 2012 in jedem zweiten Jahr durchgeführt. In 1024 Städten und Gemeinden, darunter 50 in Sachsen, nahmen ausreichend Personen an der Umfrage teil, die Mindestteilnahmezahl lag zwischen 50 und 100 Befragten. Beim Fahrradklima-Test lag dieses Jahr ein besonderer Fokus auf dem Zusammenhang zwischen der Pandemie-Situation und dem Radverkehr. Demnach hat das Fahrrad mit der Corona-Pandemie als Verkehrsmittel an Bedeutung gewonnen.