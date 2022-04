Dabei sind aktuelle Probleme wieder der Ukraine-Krieg und die Embargos gegen Russland noch gar nicht ausschlaggebend. Die Branche sei bei Bestellungen ein bis zwei Jahre im Vorlauf, erklärt Ameli. Trotzdem wartet Amelis Einkaufschef André Hans noch immer auf 2021 bestellte Fahrräder für die aktuelle Saison. "Die Ware wird wohl erst im kommenden Winter ausgeliefert, wenn weniger gefahren wird", bedauert Hans. Trotzdem werde sich "die Lage voraussichtlich auch im nächsten Jahr noch nicht entspannen." Dann schlagen aktuelle Probleme wie coronabedingte Lockdowns in asiatischen Fabriken und Umschlaghäfen und das Embargo für Rohstoffe aus Russland durch.

Der Knackpunkt für die Lieferketten: Viele Hersteller für Komponenten wie Federgabeln, Fahrradbremsen oder Gangschaltungen produzieren in Asien und besitzen für ihre Produkte ein Quasi-Monopol. Wie bespielsweise der japanische Produzent von Fahrrad-Gangschaltungen und -Bremsen, Shimano. Schließt eine Fabrik, wirkt sich das auf den gesamten Fahrradmarkt aus. Zumal, wenn wegen großer Nachfrage nach Fahrrädern, gleichzeitig mehr bestellt würde. "Montiert werden die Räder in Europa. Doch ohne Komponenten aus Asien wie Schaltungen oder Federgabeln, können sie nicht ausgeliefert werden", erklärt Fahrrad-XXL-Chefeinkäufer Hans.

Daher brauchen Fahrradfahrer aktuell Geduld, um einen Werkstatt-Termin zu ergattern oder ihren Drahtesel selbst zu reparieren. "Engpässe sehen wir aktuell besonders bei Teilemarken, die direkt am Rad verbaut werden. Dazu gehören beispielsweise einzelne Modelle bei Schaltungen, Bremsen und Ketten von Shimano und SRAM sowie manche Reifenmodelle bei Continental oder Schwalbe", sagt Andrés Martin-Birner, Geschäftsführer des Dresdner Online-Fahrradhändlers "Bike24", der auch Ersatzteile und Zubehör verkauft. Dennoch habe sich laut Birner die Lage seit Jahresanfang "deutlich entspannt". Die Radhersteller seien "inzwischen gut auf die Lieferengpässe bei bestimmten Teilen eingestellt und setzen im Fall eines Mangels auf verfügbare gleichwertige Alternativen", lobt Birner. Auch dank eigener langjähriger Beziehungen zu Lieferanten habe der Online-Händler seine Kunden breit beliefern können, "auch in Zeiten, in denen bei vielen Wettbewerbern die Regale leer waren."