Einen Führerschein in Sachsen zu bekommen, wird immer teurer: Nach Angaben des Statistischen Landesamtes ist der Preis pro Fahrstunde im Vergleich zu Januar 2020 um rund 24 Prozent gestiegen. Bei der Theorie liegt der Preis sogar rund 39 Prozent höher als vor zwei Jahren. In der Fahrschule Adler in Pirna kommen so zwischen 3.000 und 3.500 Euro für einen Führerschein zusammen. Verhaut man die Prüfung, wird es noch teurer.