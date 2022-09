Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt geht aber gerade in eine andere Richtung, wie MDR-Moderator Andreas F. Rook deutlich machte. Immer mehr Menschen in Sachsen arbeiten in Teilzeit, im Jahr 2021 war es mit 32,3 Prozent jeder Dritte. Bei Frauen liegt der Anteil sogar bei fast 52 Prozent. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig erklärte, etwa 80 Prozent der Frauen wollten in Teilzeit arbeiten. "Den 20 Prozent, die Vollzeit arbeiten möchten, muss man die Brücken bauen, dass dies möglich ist."

Von den sächsischen Männern haben nach Angaben des Wirtschaftsministers 2021 gut 14 Prozent in Teilzeit gearbeitet. Bildrechte: IMAGO / agefotostock

Dass viele Frauen in Teilzeit arbeiten wollen, hänge auch mit den Rahmenbedingungen zusammen, sagte die Jenaer Professorin für Volkswirtschaftslehre, Silke Übelmesser. Dazu gehörten etwa die Steuerklassen, das Ehegattensplitting oder geschlechtsspezifische Lohnunterschiede. Dies führe bei vielen Frauen in Vollzeit dazu, dass am Ende des Monats nur wenig mehr auf dem Gehaltszettel stehe, als wenn sie Teilzeit arbeiteten.

Wirtschaftsminister Martin Dulig plädierte dafür, verschiedene Modelle in Unternehmen anzubieten, sowohl für Teilzeit, als auch für Vollzeit . "Wir müssen Brücken bauen. Aber jetzt zu sagen, wir lösen unser Problem, indem wir alle noch mehr arbeiten, weil es gibt ja auch Debatten, die Arbeitszeit generell zu verlängern, das geht an der Sache vorbei."

Wie das gelingen kann, zeigte in der Sendung Heiko Schneider, Friseurinhaber aus Hoyerswerda auf. Er bietet in seinem Unternehmen 18 verschiedene Schichtmodelle für seine Beschäftigten an, sowohl in Vollzeit, als auch in Teilzeit. In der Organisation sei das viel aufwändiger. "Aber was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, dass ich nicht genügend Menschen habe, die die Arbeit machen", sagte Schneider. Dachdeckermeister Jörg Dittrich hält diese flexiblen Modelle in seinem Handwerk für nicht so leicht umsetzbar. Zudem funktioniere das bei dem Hoyerswerdaer Friseur-Betrieb nur, weil dies nicht alle Wettbewerber so machen würden. Denn dann gäbe es nicht genügend Fachkräfte.

Eine andere Möglichkeit, dem Fachkräftemangel zu begegnen, hat der Gastronom Silvio Kuhnert aus Taltitz im Vogtland für sich entdeckt. In seinem Unternehmen gibt es außer ihm und seiner Frau keine Beschäftigten, die Service-Arbeit in der Gaststätte übernehmen zwei Roboter. Auch sonst seien alle Arbeitsprozesse digitalisiert. "Jeder Gast kann mit seinem eigenen Handy einem QR-Code einscannen, und hat die Speisekarte komplett drauf." Die Bestellung werde in die Küche gesendet. "Meine Frau ist am Tresen, ich bin in der Küche. Wir stellen das dann auf den Roboter und der fährt das selbstständig raus." Die Kunden würden da gerne mitarbeiten und nähmen sich die Bestellung von dem Roboter.

Um den Fachkräftemangel auszugleichen, bräuchten wir jährlich 400.000 Zuwanderer, die hier bleiben, sagte die Jenaer Volkswirtschaftslehre-Professorin Silke Übelmesser in der Fakt ist!-Sendung. Im vergangenen Jahr seien zwar 1,3 Millionen nach Deutschland gekommen, eine Million sei aber wieder weggezogen. "Da sind 300.000 Personen übrig geblieben." Deutschland müsse deshalb für Zuwanderer attraktiver werden, so Übelmesser.