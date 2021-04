Tatsächlich existiert bei den Lehrerinnen und Lehrern ein ziemlich gespaltenes Bild. Es gibt solche, die jeden Tag aktiv online per Videokonferenz unterrichten und dabei auch den einzelnen Schülerinnen und Schülern Feedback geben. Wenn es so läuft, dann lernen die Schüler fast so viel wie im Präsenzunterricht. Leider hatten im ersten Lockdown nur sechs Prozent der Schüler in Deutschland derartigen Unterricht. Mittlerweile liegt der Anteil bei 26 Prozent. Wenig bringt es hingegen, wenn Schülerinnen und Schüler nur einmal pro Woche eine E-Mail mit den neuesten Arbeitsblättern erhalten. Das stellt vor allem leistungsschwächere Schüler vor Probleme.

Täglicher Online-Unterricht per Videoschalte ist das beste Mittel, damit Schülerinnen und Schüler auch in der Corona-Pandemie mit dem Schulstoff vorankommen. Allerdings stößt das Konzept gerade bei Grundschülern schnell an seine Grenzen. Bildrechte: imago images/Westend61

Am schlimmsten ist wohl die Situation für die Grundschüler. Für sie ist es besonders schwer, mehrere Stunden vor dem Bildschirm zu sitzen. Ihnen helfen eher individuelle Gespräche mit dem Lehrer, zum Beispiel am Telefon. Bei den Grundschülern muss man daher schauen, wann wieder Wechselunterricht möglich ist und wie der fehlende Stoff aufgeholt werden kann. Da es sich um grundlegende Dinge wie Lesen, Schreiben und Rechnen handelt und alles andere darauf aufbaut, sind die Wissenslücken besonders folgenreich.

An allen weiterführenden Schulen - außer dem Gymnasium - stößt der Online-Unterricht ebenfalls schnell an seine Grenzen. Die Schüler sind in der Regel nicht gut darin, Aufgaben selbstständig zu lösen. Treten Probleme auf, lassen sie sie liegen. Das ist insbesondere in den Fällen schwierig, wo die Aufgaben nur per E-Mail verschickt werden und kein Feedback eingefordert wird. Aber auch bei aktivem Online-Unterricht kann es sein, dass sich die leistungsschwächeren Schüler oft nicht getrauen, nachzufragen oder den Lehrer mal anzurufen.