Meiner Meinung nach gibt es nicht das eine große Hindernis. Vielmehr ist es eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Der bereits erwähnte Anschaffungspreis spielt eine Rolle, aber auch die fehlende Verfügbarkeit einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur. Schwierig ist es vor allem für die sogenannten "Laternenparker" in der Großstadt. Besser ist es oft in ländlichen Regionen, wo Besitzer von E-Autos häufig schon eine Wallbox in ihrer Garage haben. Das Laden wird ja in Zukunft ohnehin vor allem zu Hause oder am Arbeitsplatz stattfinden.