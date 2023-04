In der Diskussion um Fristen für den Einbau klimafreundlicher Heizungen hat Bundesbauministerin Klara Geywitz konkrete Termine genannt. In der MDR-Sendung "Fakt ist" aus Dresden sagte die SPD-Politikerin am Montag, dass alte Heizungen bis spätestens 2045 ausgebaut und ersetzt werden müssten. Ausnahmen werde es nur für Härtefälle geben, beispielsweise für hochbetagte Hauseigentümer.