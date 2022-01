Das Problem der explodierenden Miet- und Immobilienpreise in den Städten hat nichts mit der Geldpolitik zu tun. Es fließt nicht genug Geld in den Immobiliensektor in den großen Städten, weil zu wenig gebaut wird. Die explodierenden Mieten und Immobilienpreise sind ja keine Entwicklung der letzten Jahre. Das findet seit zehn Jahren in Deutschland statt. Die Politik reagiert zu langsam. Sie müsste viel stärker Wohngebiete auszeichnen, schnellere Genehmigungsverfahren durchführen sowie auch Menschen mit geringem Einkommen helfen, ein Eigenheim zu erwerben.