Klamme Kassen Fledermäuse in der Grundschule: So wirkt sich die Finanznot in den Kommunen aus

30. April 2025, 05:00 Uhr

Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Diese Frage stellen sich immer mehr Städte und Gemeinden in Sachsen. Im vergangenen Jahr stiegen die kommunalen Schulden im Freistaat in den ersten Monaten um 9,5 Prozent. Laut dem Statistischen Bundesamt war die Steigerung in keinem anderen Bundesland so hoch. Doch was hat das vor Ort für Folgen und welche Lösungen gibt es? MDR SACHSEN hat sich im Land umgehört. Die Kommunalfinanzen sind auch Thema bei "Fakt ist!" im MDR FERNSEHEN.