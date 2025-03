Nach einem langen Arbeitsleben einfach entspannt in Rente gehen. Das wollen die meisten. Doch so einfach ist es in der Realität häufig nicht. Auf dem Weg in den wohlverdienten Ruhestand lauert der eine oder andere Stolperstein. "In meiner Beratung erlebe ich immer wieder, dass jemand schon in dem Alter ist, wo er Rente beziehen könnte, aber gern noch arbeiten geht. Er oder sie denkt dann, dass es nicht erlaubt ist, gleichzeitig Rente zu beziehen. Doch genau das geht", sagt der Dresdner Rentenberater Christian Lindner.