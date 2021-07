Als abstraktes Thema spricht es niemanden an. Wenn man aber mal auf einfache Weise erklärt, dass beispielsweise die Rentenbeiträge der heutigen Arbeitnehmer nicht irgendwo angespart werden, sondern dazu da sind, um den gegenwärtigen Rentnern ihre Rente auszuzahlen - also die Grundlage des Umlageprinzips - dann ist das Interesse plötzlich sehr groß.

Oft wissen es die Jugendlichen nicht, weil es in der Schule kaum thematisiert wird. Deshalb veranstalten wir ja seit 2019 unseren "Zukunftstag". Gleichzeitig sehen wir auch die Politik in der Verantwortung. Wahlkämpfe mit "Rente mit 63" und "Mütterrente" waren ein katastrophales Zeichen. Das ist ein Verrat an der jungen Generation. Bei der Rente ist das so wie bei der Klimakrise.