Im Zusammenhang mit den Missbrauchsvorwürfen gegen die Chemnitzer Turntrainerin Gabriele Frehse, hat die Sport-Journalistin Andrea Schülkte eine unabhängige Beschwerdestelle für Sportlerinnen und Sportler gefordert. In der MDR-Sendung "Fakt ist!" schloss sie sich der Forderung von Athleten Deutschland e. V. an, ein "Unabhängiges Zentrum für Safe Sport" zu gründen. Der Verein lieferte im Februar mit einem Impulspapier die Grundlage für die Diskussion.

"Chemnitz war kein Einzelfall", betonte Schlütke. Eine Studie des Forschungsprojekts "Safe Sport" habe gezeigt, dass 86 Prozent der Befragten Formen von psychischer Gewalt im Leistungssport erlebt hätten. 37 Prozent der 1.800 befragten Nachwuchssportlerinnen und -sportler gaben an, sexualisierte Gewalt erfahren zu haben.

Die Chancen auf Veränderungen seien gerade jetzt sehr groß, sagte Schlütke. "Es hat lange gedauert, bis die Sportlerinnen und Sportler an die Öffentlichkeit gegangen sind. Jetzt habe ich den Eindruck, dass Bewegung in die Sache kommt." Ein Beispiel dafür sei die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung und der Athleten Deutschland e.V., so die Sport-Journalistin.