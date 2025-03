Bildrechte: imago/Jens Koehler

Fakt ist!-Debatte Pläne, Panzer und Profite: Milliarden fürs Militär. Und nun?

26. März 2025, 13:22 Uhr

In diesem Jahr würdigt Deutschland 80 Jahre Frieden hierzulande, 36 Jahre Friedliche Revolution in Osten. Der Wunsch nach Frieden brennt vielen auf der Seele, denn die Sicherheit ist bedroht. Deutschland rüstet seine Kriegswirtschaft. Auch in Mitteldeutschland, wo Start-ups und Automobilzulieferer auf Aufträge hoffen. Fakt ist! aus Dresden berichtet über Pläne für mehr Sicherheit und Profiteure der Verteidigungsausgaben.